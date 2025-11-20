Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес заявил, что давно привык к критике и спокойно относится к негативу в свой адрес.

Луис Суарес globallookpress.com

«Я всегда боролся с критикой. Когда я дебютировал за „Насьональ» в 18 лет, меня критиковали за упущенные моменты... В Нидерландах мне говорили, что я толстый. В „Ливерпуле« меня критиковали за недисциплинированность. Позже в „Барселоне» — за то, что у меня были неудачные серии«, — приводит слова Суареса Teledoce.

38-летний форвард успел выступить в Европе за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". На клубном уровне он провёл 857 матчей, забив 515 голов и отдав 278 результативных передач.