Российская Премьер-лига на своем сайте опубликовала список дисквалифицированных на 16-й тур.

В него вошли главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов, а также пять футболистов: защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах, хавбеки Дмитрий Баринов («Локомотив») и Хуан Босельи («Пари НН»), а также форварды Педро («Зенит») и Пабло Солари («Спартак»)

41-летний наставник «Оренбурга» также не сможет помочь своему клубу и в 17-м туре. Ему впаяли два матча дисквалификации за подстрекательские действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко в 15-м туре по решению КДК РФС.