Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал победителем премии «Джентльмен года» 2025, сообщает «Комсомольская правда».

Андрей Мостовой globallookpress.com

В голосовании он опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и нападающего махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова. Награда будет вручена Мостовому на торжественной церемонии в Москве 8 декабря.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова и вручается с 1994 года за выдающуюся игру и вдохновение на поле. Главным призом является классический смокинг, сшитый специальными партнерами премии. Мостовой набрал 42 очка в итоговом голосовании экспертов и болельщиков, получив 11 первых мест.

Ранее он был оштрафован комитетом этики РФС за оскорбительные кричалки болельщиков, но организаторы заявили, что эмоции футболиста понятны и простительны.​