Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поздравил своего бывшего одноклубника по «ПСЖ» Ашрафа Хакими с получением звания лучшего футболиста Африки 2025 года.

Ашраф Хакими globallookpress.com

«Люблю тебя, брат. Король Африки, молодец, брат! Более чем заслуженная награда», — написал Мбаппе в своих соцсетях.

Хакими был признан лучшим игроком континента по итогам года. Помимо него, на награду претендовали Мохамед Салах из «Ливерпуля» и нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен.

В сезоне-2024/2025 защитник стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе «ПСЖ». Всего он провёл 55 матчей, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.