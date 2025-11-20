По данным издания «Чемпионат», московский «Локомотив» готов расстаться с тремя футболистами в зимнее трансферное окно.

Как сообщает источник, ими станут форвард Владислав Сарвели, вингер Никита Салтыков и полузащитник Данила Годяев.  Кто-то из этих футболистов будет отдан в аренду или продан.

В этом сезоне 28-летний Сарвели сыграл лишь 7 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал 3 ассиста.  За команду он играет с 2023 года.

21-летний Салтыков провел 9 игр за «Локомотив» и не сделал ни одного результативного действия.  На счету 21-летнего Годяева пять встреч.