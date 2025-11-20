Нападающий «Милана» Рафаэл Леау оценил работе главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Рафаэл Леау
Рафаэл Леау globallookpress.com

«Он не просит меня о многом, просто говорит: "Будь свободен".  Самое главное — это сосредоточенность и правильный настрой.  Аллегри знает, что я могу делать с мячом и без него.  Он как отец, который просит сына всегда играть лучше.  Чувствую себя уверенно, потому что знаю, что тренер рассчитывает на меня.  Аллегри изменил мой менталитет, поставив меня ближе к воротам», — приводит слова Леау Milan News.

В настоящий момент «Милан» идет на третье месте в турнирной таблице Серии А.