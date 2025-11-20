РФС назначил арбитров на матчи 16-го тура РПЛ.  Игры пройдут с 21 по 23 ноября.

Сергей Карасев
Сергей Карасев globallookpress.com

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Евгений Буланов.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров.