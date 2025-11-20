РФС назначил арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут с 21 по 23 ноября.

1.81

Прогнозы•Завтра 17:00 «Волга» — «Торпедо». Прогноз и ставка Насколько команды готовы к борьбе?

Футбол•Вчера 11:27 Не опять, а снова: в РПЛ хотят ввести лимит на иностранных тренеров

Футбол•Вчера 07:20 Отставка Карпина в «Динамо»: Точилин считает уход тренера ошибкой, Кирьяков верит в шанс для Гусева

Футбол•18/11/2025 07:01 Дежавю: Карпин ушёл из «Динамо», чтобы «сосредоточиться на сборной»

Футбол•18/11/2025 00:59 Отставка Карпина из «Динамо»: реакции, комментарии — онлайн

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:07 Остров мечты: как Кюрасао стал самой маленькой сборной в истории ЧМ

Футбол•Сегодня 12:51 Безумная неделя квалификации ЧМ: шотландское чудо, ирландский герой и сенсационные дебютанты

Футбол•Вчера 14:42 Риск и потери: Собослаи, Доннарумма и другие звезды — кто уже вылетел, а кто еще борется за ЧМ‑2026

Футбол•Вчера 12:49 Мистика, бюрократия и провал: почему Нигерия опять пропустит ЧМ

Футбол•Вчера 11:18 Как использовать Беллингема, стоит ли вернуть Трента? И еще четыре вопроса для Тухеля перед ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол•14/11/2025 08:00 Долгожданная отставка: «Спартак» отправил Станковича домой, к жене, к дочке

Футбол•17/11/2025 02:36 Италия отправляется в стыки после домашнего разгрома: Норвегия завершила идеальный отбор на ЧМ

Футбол•17/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 11 — 17 ноября

Бои•16/11/2025 10:12 Без шансов для Маддалены. Махачев смял австралийца и стал двойным чемпионом UFC

Футбол•15/11/2025 20:25 Серия Карпина прервалась в Сочи: ошибки обороны утопили сборную России в матче с Чили

Самое интересное

Футбол•05/11/2025 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения

Футбол•05/11/2025 14:00 Обитаемый остров: Луис, Йоветич и еще пять забытых звезд, обосновавшихся на Кипре

Футбол•04/11/2025 14:32 Две ноги — одно оружие: почему Дембеле — нападающий будущего

Футбол•31/10/2025 16:42 «Зенит» убивает российских футболистов: кто стал «жертвой» петербургского клуба?