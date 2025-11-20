РФС назначил арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут с 21 по 23 ноября.
21 ноября (пятница)
«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан.
22 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев.
«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян.
23 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников.
«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев.
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Евгений Буланов.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров.