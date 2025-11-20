Нападающий «Акрона» Артем Дзюба готовится к матчу 16-го тура РПЛ против «Сочи» вместе с командой, однако его участие в игре будет решаться непосредственно в день встречи, сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Артем Дзюба globallookpress.com

Дзюба получил мышечное повреждение во время матча с «Локомотивом» (1:1) в Саранске 26 октября и пропустил последующие игры с «Ростовом» и московским «Динамо».

В текущем сезоне Дзюба сыграл 13 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. «Акрон» с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.