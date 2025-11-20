Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи, выступающий на правах аренды за «Интер», высказался о своем будущем.

Мануэль Аканджи globallookpress.com

«Чувствую себя очень хорошо. Самое сложное в процессе адаптации — это уладить все вопросы с детьми, мы уже неплохо освоились. Ещё есть кое-что, что нужно уладить, но всё в порядке. Итальянский футбол немного отличается от английского, я очень хорошо освоился в команде, что проще, когда много играешь. Команда меня тепло приняла. Сейчас всё идёт хорошо, мы лидируем в лиге и хотим, чтобы так было и дальше.

Когда уходил из "Манчестер Сити", организовал замечательный прощальный ужин. У меня ещё не было возможности попрощаться с тренерским штабом, но кто знает, что произойдёт следующим летом. Учитывая нынешнее положение дел, хотел бы остаться в Интере», — приводит слова Аканджи Calciomercato.

Напомним, что аренда Аканджи в «Интер» рассчитана до окончания текущего сезона, после чего миланцы смогут выкупить контракт футболиста.