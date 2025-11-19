Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил назначение Лучано Спаллетти на пост наставника туринской команды.

Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини globallookpress.com

«Желание победить — это уже большой шаг.  Спаллетти всем говорил об этом с самого первого дня и повторяет это снова и снова.  Он тот, кто обнимает всех, ему нужно передать эту любовь каждому.  В клубной столовой есть человек, который заботится о нас.  Первым делом Спаллетти обнял его.  Он сопереживает людям, независимо от их должности в клубе», — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.