Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил назначение Лучано Спаллетти на пост наставника туринской команды.

Джорджо Кьеллини globallookpress.com

«Желание победить — это уже большой шаг. Спаллетти всем говорил об этом с самого первого дня и повторяет это снова и снова. Он тот, кто обнимает всех, ему нужно передать эту любовь каждому. В клубной столовой есть человек, который заботится о нас. Первым делом Спаллетти обнял его. Он сопереживает людям, независимо от их должности в клубе», — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.