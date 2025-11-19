Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис будет проходить стажировку в «Эвертоне» под руководством Дэвида Мойеса.

Андрей Канчельскис в составе «Эвертона» globallookpress.com

«Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион "Эвертона". Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Я много раз был на "Гудисон Парк", там висела моя фотография, а на новом решили майку повесить. Не хочу оценивать свое время в "Эвертоне", пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся.

"Эвертон" очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты. Второго декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на "Эвертон", и на "Манчестер Юнайтед". Возможно, даже на "Сити" схожу. Очень хочу встретить сэра Алекса Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся.

Стажировка у Мойеса? Можно сказать, для этого и еду. Мне очень нравится простота Дэвида в общении. Очень хочу подсмотреть для себя, как он работает в "Эвертоне", — цитирует Канчельскиса Sport24.

Канчельскис отправится в Англию 2 декабря и будет две недели находиться в распоряжении "ирисок".

Сейчас Канчельскису 56 лет, за "Эвертон" он играл с 1995 по 1997 год, сыграл там 52 матча и забил 19 мячей.