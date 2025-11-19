Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Букайо Сака («Арсенал») globallookpress.com

«Я просто думаю, что "Арсенал" сделает то, что делает всегда. Есть забавное предчувствие, что каким-то образом он умудрится не довести дело до конца.

Это будет зависеть и от турниров, в которых команда будет участвовать. Уверен, что Артета отдаст приоритет всему сразу, постарается выиграть все турниры. Но надо выиграть АПЛ.

Может сложиться хаотичная ситуация, и "Манчестер Сити" знает, что надо делать», — цитирует Йорка Metro.

Напомним, что «Арсенал» сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 26 очков, и опережает на четыре балла второй «Манчестер Сити».