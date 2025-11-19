Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос о том, какого тренера хотел бы видеть в столичном клубе.

Владимир Габулов globallookpress.com

«Хотел бы видеть в "Динамо" тренера, который даст результат, стабильность и сможет достичь победы в чемпионате. Если рассуждать объективно, единственная кандидатура, которая может достичь этого результата сегодня, — Станислав Черчесов. Его опыт, амбиции, знания, понимание футбола, умение настраивать и готовить на протяжении всего сезона говорят о том, что только он на сегодняшний день сможет это сделать.

Он своим опытом уже доказал. Думаю, он очень хочет победить в чемпионате России. Может получиться хорошее взаимодействие, если "Динамо" пригласит Черчесова. Однако на сегодняшний день он является тренером "Ахмата". Также неизвестно, хочет ли он сам», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев. Ранее из команды ушел Валерий Карпин.