Защитник «Арсенала»﻿ Габриэл Магальяйнс пропустит не менее месяца из-за травмы, сообщает ESPN.

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Футболист получил повреждение мышц правого бедра в расположении сборной Бразилии во время товарищеского матча с Сенегалом и был вынужден покинуть поле на 64-й минуте.

Если информация подтвердится, Магальяйнс пропустит важные матчи «Арсенала» против «Баварии» в Лиге чемпионов и несколько матчей в Английской Премьер-лиги. В текущем сезоне Габриэл провел 17 матчей за клуб, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.﻿﻿