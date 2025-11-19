Бывший футболист «Спартака»﻿ Андрей Ещенко заявил, что Валерию Карпину﻿ нужно было уйти из московского «Динамо»﻿, так как не было результатов.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Результатов нет, надо было принимать решение. Он говорит, что много устает, тренирует и сборную, и команду. Конечно, тяжело. Поэтому надо было выбирать одно. В любом случае надо быть только с одной командой, нельзя и там и там находиться, тем более результаты и там и там неудовлетворительные», — сказал Ещенко «Матч ТВ».

Карпин покинул пост главного тренера «бело‑голубых»﻿ в понедельник, 17 ноября. Он возглавил «Динамо»﻿ летом 2025 года, подписав трехлетний контракт, но совмещал работу в клубе и в сборной России.

После 15 туров «Динамо»﻿ с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче под руководством Ролана Гусева команда встретится с «Динамо»﻿ из Махачкалы.​