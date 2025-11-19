Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что Валерию Карпину нужно было уйти из московского «Динамо», так как не было результатов.
«Результатов нет, надо было принимать решение. Он говорит, что много устает, тренирует и сборную, и команду. Конечно, тяжело. Поэтому надо было выбирать одно. В любом случае надо быть только с одной командой, нельзя и там и там находиться, тем более результаты и там и там неудовлетворительные», — сказал Ещенко «Матч ТВ».
Карпин покинул пост главного тренера «бело‑голубых» в понедельник, 17 ноября. Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, подписав трехлетний контракт, но совмещал работу в клубе и в сборной России.
После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче под руководством Ролана Гусева команда встретится с «Динамо» из Махачкалы.