Решающий матч за прямую путёвку на ЧМ-2026

Во вторник, 18 ноября, сборная Шотландии примет сборную Дании в рамках 6-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Перерыв. Активно начали шотландцы и заслуженно повели в счете, после чего инициативой владели датчане, но самоотверженная игра в обороне хозяев не позволила гостям счет сравнять.

45+3' Андреас Кристенсен пробил из-за пределов штрафной Шотландии, самоотверженно под мяч бросились сразу несколько защитников хозяев, переправив мяч на угловой.

45+2' Датчане владеют мячом на подступах к штрафной Шотландии.

45' Добавленное время 4 минуты.

45' Желтая карточка показана Расмусу Кристенсену.

44' Позиционная атака сборной Дании.

42' Удар головой из пределов штрафной Шотландии наносил Расмус Хойлунд, но акцентированно попасть по мячу не получилось, мяч мимо створа полетел.

41' Попытки подач в штрафную Шотландии, отбиваются хозяева.

40' Сбивают темп игры шотландцы, вратарь Гордон не спешит вводить мяч в игру.

38' Фрохольдт пробил с линии штрафной площади Шотландии, мяч сорвавшись с голеностопа сильно выше ворот полетел.

37' Хёйбьерг пробил из-за пределов штрафной Шотландии, мяч зацепив ногу одного из защитников Шотландии рядом со штангой пролетел.

36' Позиционные конструирует Дания, быстрыми атаками отвечают шотландцы.

34' Мортен Юльманн решился на удар с дальней дистанции в сторону ворот Шотландии, мяч сильно выше ворот Гордона пролетел.

33' Позиционная сборной Шотландии, отодвигают тем самым игру от своих ворот хозяева.

31' Инициатива всецело у сборной Дании, сконцентрированы на оборонительных взаимодействиях футболисты Шотландии.

29' Удар из пределов штрафной Шотландии нанес Хойлунд головой, но мяч вновь выше перекладины ворот Гордона пролетел.

28' Головой пробил Хойлунд после подачи с углового Дании, мяч мимо ворот Шотландии пролетел.

27' Прострел Хойлунда прервал на угловой Дании шотландский защитник Хэнли.

26' Дания больше владеет мячом, 60 процентов времени он у гостей под контролем.

24' Заброс Макгинна в штрафную площадь Дании, уверенно на выходе руками сыграл Каспер Шмейхель.

23' Расмус Хойлунд забил гол в ворота Шотландии, но прежде совершил нарушение оттолкнув Аарона Хики.

22' Инициатива у сборной Дании, футболисты сборной Шотландии отошли на свою половину поля.

22' Замена в составе сборной Шотландии: вместо Доука вышел Маклин.

20' На носилках с поля уносят Бена Доука.

18' Повреждение у Бена Доука, медицинский штаб сборной Шотландии приглашен на поле.

16' Фрохольдт пробил из пределов штрафной Шотландии, в последний момент защитник хозяев Робертсон ногу под полет мяча подставил.

16' Датчане встрепенулись и проводят атку за атакой на ворота Шотландии.

14' Удар Хёйбьерга из-за пределов штрафной Шотландии, мяч выше ворот полетел.

12' Интенсивность игры очень высока, в каждый эпизод игроки вступают со страстью.

10' Желтая карточка показана Йоакиму Андерсену, руками он остановил прорыв Макгинна.

09' Доук врывался в штрафную Дании с правого фланга атаки Шотландии, но защитник гостей Патрик Доргу оттеснил его от мяча.

07' Хойлунд убегал один на один с вратарем Шотландии Гордоном, забить не смог, а впоследствии ещё и «офсайд» был зафиксирован.

07' Бен Доук прострелил в штрафную Дании, не без труда отбились датчане.

05' Мяч в ногах у футболистов сборной Дании, начали они конструировать свою позиционную атаку.

Голевой удар Скотта Мактоминея x.com

03' Гооооол! 1:0. Скотт Мактоминей ударом через себя забивает красивейший гол с подачи Бена Доука.

02' С первых секунд завязалась борьба за инициативу, много борьбы на поле.

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты сборной Шотландии.

До матча

22:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, вмещающем 52 063 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Стартовые составы команд

Шотландия: Гордон, Хики, Сауттар, Робертсон, Маккенна, Кристи, Фергюсон, Доук, Макгинн, Мактоминей, Дайкс.

Дания: Шмейхель, Андреас Кристенсен, Доргу, Андерсен, Расмус Кристенсен, Фрохольдт, Юльманн, Хёйбьерг, Дамсгор, Исаксен, Хойлунд.

Шотландия

После пяти матчей Шотландия с десятью очками занимает вторую строчку в группе C отбора на ЧМ-2026. Команда в последнем поединке уступила сборной Греции со счетом 2:3, сильно усложнив себе выход с первой строчки квартета. Ранее была обыграна с минимальным счетом Беларуссия (2:1) и, на этот раз, добыта победа против Греции со счетом 3:1.

Шотландцы начали отборочный цикл из четырех матчей без поражений. Казалось, команда спокойно выйдет с первого места, однако осечка против греков создала множество вопросов.

Дания

После пяти матчей Дания с 11-ю очками лидирует в группе С отбора на ЧМ-2026. Датчане в последнем матче неожиданно потеряли очки против сборной Беларуссии (2:2). До этого команда уверенно обыграла Грецию и со счетом 3:1 и разгромила беларусскую сборную в первом матче со счетом 6:0.

Если Шотландия потеряла очки с крепкой Греции в поражении, то датчане остались без двух баллов с беларусью, набравшей всего одно очков в пяти матчах отборах. Что из можно назвать неожиданностью? В первом матче команды сыграли со счетом 0:0, однако не стоит верить цифрам на табло. Сборные нанесли 27 ударов в сторону ворот суммарно и столько же раз нарушили правила. При этом, Дания в том матче доминировала во владении мячом: 73% на 27%.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 19 матчей. В 11 играх победила сборная Шотландии, в 7 Дания, ещё 1 матч завершился вничью.

