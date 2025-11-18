Адвокаты экс-форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе сделали официальное заявление на фоне его требования взыскать с клуба 240 млн евро в качестве компенсации за нанесённый ущерб.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

По словам представителей футболиста, Мбаппе добивается лишь того, что ему гарантирует закон.

«Килиан не требует ничего выходящего за рамки правового поля — он просто настаивает на реализации своих трудовых прав, как поступил бы любой сотрудник наёмного труда», — цитирует заявление ESPN.

Напомним, 17 ноября начались слушания по трудовому конфликту между нападающим и парижским клубом.  Сторона Мбаппе утверждает, что «ПСЖ» отказался перевести его контракт из срочного в бессрочный и не выплатил положенные 55 млн евро оклада и премиальных.  В свою очередь парижане подали встречный иск на 180 млн евро, заявив, что игрок нарушил договорённость о переходе в другую команду.