Адвокаты экс-форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе сделали официальное заявление на фоне его требования взыскать с клуба 240 млн евро в качестве компенсации за нанесённый ущерб.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

По словам представителей футболиста, Мбаппе добивается лишь того, что ему гарантирует закон.

«Килиан не требует ничего выходящего за рамки правового поля — он просто настаивает на реализации своих трудовых прав, как поступил бы любой сотрудник наёмного труда», — цитирует заявление ESPN.

Напомним, 17 ноября начались слушания по трудовому конфликту между нападающим и парижским клубом. Сторона Мбаппе утверждает, что «ПСЖ» отказался перевести его контракт из срочного в бессрочный и не выплатил положенные 55 млн евро оклада и премиальных. В свою очередь парижане подали встречный иск на 180 млн евро, заявив, что игрок нарушил договорённость о переходе в другую команду.