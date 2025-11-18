Во вторник, 18 ноября, сборная Южной Кореи проведет товарищеский матч с Ганой. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

59' Дальний удар от Ли Кан Ина (Южная Корея) — мяч из-под перекладины достал Бенжамин Асаре (Гана)! Великолепный сейв вратаря.

58' Ли Кан Ин (Южная Корея) сместился с правой бровки в центр и пробил в ближний угол — мяч рикошетом улетел на угловой.

57' Навес в штрафную гостей, но арбитр вновь свисти — он зафиксировал фол в атаке от Ли Кан Ина (Южная Корея).

56' Алиду Сейду (Гана) сбивает Сон Хын Мина (Южная Корея) возле своей штрафной и это очень опасный стандарт для хозяев!

54' Принс Квабена Аду (Гана) вышел один на один с вратарем соперника — забил ГОЛ, но судьи зафиксировали офсайд! ГОЛ не засчитан!

52' Ли Кан Ин (Южная Корея) мощно зарядил из-за пределов штрафной, но не попал в створ ворот.

50' Сон Бом Гын (Южная Корея) начал новую атаку своей команды через длинный заброс вперед.

48' С первых секунд второго тайма Южная Корея взяла мяч под свой контроль, но пока опасных моментов у ворот соперника не создала.

46' Стартовала вторая половина матча Южная Корея — Гана!

45+1' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем 15 минут...

45' 1 минута добавлена к первому тайму!

43' Угловой у гостей: навес на дальний угол штрафной и мяч был вынесен Ким Мин Чжэ (Южная Корея).

41' Камалдин Сулемана (Гана) ворвался в штрафную, попытался обыграть защитника, но тот вышел победителем з этой дуэли.

39' Ли Тхэ-сок (Южная Корея) простреливал с левого края в штрафную, защитник заблокировал передачу — мяч улетел на угловой.

37' Принс Овусу (Гана) поймал отскок за пределами штрафной и пробил с метров 30-ти выше ворот.

36' Кристофер Баа (Гана) обыграл в защитника на правом краю штрафной и отдал передачу в центр, но у партнера не получилась замкнуть этот прострел.

34' Угловой в исполнении гостей: навес в штрафную и удар Принса Квабена Аду (Гана) выше ворот.

33' Камалдин Сулемана (Гана) прорывался к воротам соперника, но на подступах к штрафной на нем нарушили правила.

31' Кристофер Баа (Гана) навесил со стандарта в штрафную, но корейские защитники вынесли мяч подальше от своих ворот.

30' Соль Ён У (Южная Корея) нарушил правила возле угла своей штрафной и это опасный стандарт для гостей.

28' Сон Хын Мин (Южная Корея) низко опустился для приема мяча, протянул его через центр, но ошибся с передачей вперед.

26' Навес в штрафную гостей от Пака Джин-Сопа (Южная Корея), но мяч не долетел до партнеров, защитники Ганы подчистили.

24' Ли Кан Ин (Южная Корея) отдавал обостряющую передачу на левый фланг атаки, но партнеры по команде его не поняли.

22' Принс Овусу (Гана) упал на газон после того, как ему в ноги въехал Квон Хёк-Гю (Южная Корея).

20' Корейцы взяли мяч под свой контроль и уже пару минут владеют им, но пока без обострений впереди.

18' Подача с углового от хозяев: навес в штрафную и мяч кулаками выносит Бенжамин Асаре (Гана).

16' Коджо Оппонг (Гана) классно сыграл в защите и заблокировал дальний выстрел соперника но мяч улетел на угловой.

14' Соль Ён У (Южная Корея) был излишне активен в атаке и нарушил правила в чужой штрафной возле лицевой линии.

13' Принс Квабена Аду (Гана) снес в центре поля Сон Хын Мина (Южная Корея), кореец лежит в центре поля.

11' Бенжамин Асаре (Гана) вовремя вышел из ворот и прервал передачу в свою штрафную из центра поля.

09' Ли Тхэ-сок (Южная Корея) начинает атаку своей команды с левого фланга. но ошибается в передаче и мяч переходит гостям.

07' Сон Бом Гын (Южная Корея) ловит мяч в руки после дальнего удара Овусу (Гана).

05' Сон Хын Мин (Южная Корея) отчаянно сражался за мяч на левой бровке, но защитник Ганы вышел победителем из этой дуэли.

03' Гости с первых секунд взяли мяч под свой контроль и проводят позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Южная Корея — Гана начался! Счет 0:0! Поехали…

13:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Сеул Уорлд Кап». Игра вот-вот начнется!

13:52 Сегодня в Сеуле ясная погода, во время матча температура будет около +6℃.

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:40 Сегодняшняя встреча пройдет в Сеуле на стадионе «Сеул Уорлд Кап», который вмещает 66 700 зрителей.

13:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию международного товарищеского матча между сборными Южной Кореи и Ганы. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Южная Корея: Сон Бом Гын, Ли Т., Ким Мин Чжэ, Чо Ю Мин, Seol Young-Woo, Кастроп Й., Park Jin-Seob, Oh Hyeon-Gyu, Ли Кан Ин, Kwon Hyeok-Kyu, Сон Хын Мин.

Гана: Asare B., Yirenkyi C., Peprah K., Adjetey J., Сейду А., Менса Г., Сулемана К., Овусу П., Сибо К., Bonsu Baah C., Аду П. К.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи еще летом решила вопрос по поводу выхода на Чемпионат мира 2026. В своей отборочной группе команда заняла первое место, опередив ближайшего преследователя (Иорданию) на четыре очка. Разница забитых и пропущенных в квалификации у Южной Кореи — 20:7.

В последнее время сборная Южной Кореи проводит исключительно товарищеские игры. готовясь к мундиалю следующего года. Недавно корейцы провели товарняк против Боливии, в котором одержали победу со счетом 2:0.

Гана

Гана выполнила задачу по получению путевки на Чемпионат мира 2026. Команда уверенно отыграла квалификацию и заняла первое место в своей отборочной группе, опередив ближайшего преследователя (Мадагаскар) на шесть очков. Ганцы показали невероятный уровень футбола в квалификации, забив соперника 23 гола, при этом пропустив только 6.

После отборочного цикла ЧМ-2026 тренерский штаб Ганы принял решение отправиться в азиатское турне. В первом матче этой поездки было противостояние с Японией, которое Гана проиграла со счетом 0:2.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли пять раз: четыре товарищеских встречи и одна официальная. Последний матч между Южной Кореи и Ганой состоялась на Чемпионате мира 2022, там в групповой стадии африканская сборная выиграла со счетом 3:2.

