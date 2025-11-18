18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Южная Корея и Гана. Начало игры — в 14:00 мск.
Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам третьего этапа азиатской квалификации.
Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя в группе — Йорданию, а также на семь баллов — третий в секстете Ирак.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Боливией (2:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был сильнее своего оппонента, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Парагвай (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла дважды, а в 10-ти последних поединках — семь раз.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Гана
Турнирное положение: Гана также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам африканской квалификации.
Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя — Мадагаскар, а также на семь пунктов опередила Мали, который стал третьим в группе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене потерпел поражение от Японии (0:2).
Перед этим поединке в рамках 10-го тура отбора на североамериканский мундиаль сборная в домашних стенах обыграла Коморские острова с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гана проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Джордан Айю — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей Южной Кореи забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей Ганы забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Гана не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.60, успех Ганы — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.98 и 1.82.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
При этом такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в девяти из 10-ти последних матчей Южной Кореи.
Ставка: только одна команда забьёт за 2.30