18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Южная Корея и Гана. Начало игры — в 14:00 мск.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам третьего этапа азиатской квалификации.

Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя в группе — Йорданию, а также на семь баллов — третий в секстете Ирак.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Боливией (2:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был сильнее своего оппонента, когда снова-таки в домашних стенах обыграл Парагвай (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла дважды, а в 10-ти последних поединках — семь раз.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Гана

Турнирное положение: Гана также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышла по итогам африканской квалификации.

Команда на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя — Мадагаскар, а также на семь пунктов опередила Мали, который стал третьим в группе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на чужой арене потерпел поражение от Японии (0:2).

Перед этим поединке в рамках 10-го тура отбора на североамериканский мундиаль сборная в домашних стенах обыграла Коморские острова с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Гана проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Джордан Айю — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с семью голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей Южной Кореи забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей Ганы забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Гана не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.60, успех Ганы — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в девяти из 10-ти последних матчей Южной Кореи.

Ставка: только одна команда забьёт за 2.30