Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа А).
Германия одержала победу над Словакией со счетом 6:0.
У хозяев дублем отметился Лерой Зане, отличившись на 36-й и 41-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Ник Вольтемаде на 18-й минуте, Серж Гнабри на 29-й минуте, Ридле Баку на 67-й и Ассан Уэдраого на 79-й минуте.
Результат матча
ГерманияБерлин6:0СловакияБратислава
1:0 Ник Вольтемаде 18' 2:0 Серж Гнабри 29' 3:0 Лерой Зане 36' 4:0 Лерой Зане 41' 5:0 Боте Баку 67' 6:0 Ассан Уэдраого 79'
Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих (Малик Тшау 64'), Жонатан Та, Нико Шлоттербек (Боте Баку 64'), Давид Раум (Натаниэль Браун 72'), Леон Горецка, Александар Павлович (Феликс Нмеча 46'), Лерой Зане, Флориан Вирц (Ассан Уэдраого 77'), Серж Гнабри, Ник Вольтемаде
Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Адам Оберт, Милан Шкриньяр, Норберт Дьёмбер (Иван Шранц 46'), Давид Стрелец (Томаш Бобчек 68'), Ондрей Дуда (Любомир Шатка 46'), Станислав Лоботка, Матуш Беро (Томаш Риго 24'), Лео Сауэр, David Duris (Петер Пекарик 82')
Жёлтая карточка: Малик Тшау 70' (Германия)
По итогам квалификации ЧМ-2026 Германия занимает 1-е место в группе А с 15-ю очками в активе. Словакия — на 2-й позиции (12).
Северная Ирландия обыграла Люксембург со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 44-й минуте благодаря голу Джейми Донли.
Северная Ирландия располагается на 3-й позиции в группе А с 9-ю очками в активе. Люксембург — на 4-й строчке без набранных баллов.