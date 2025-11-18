Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа А).

Лерой Зане — игрок сборной Германии globallookpress.com

Германия одержала победу над Словакией со счетом 6:0.

У хозяев дублем отметился Лерой Зане, отличившись на 36-й и 41-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Ник Вольтемаде на 18-й минуте, Серж Гнабри на 29-й минуте, Ридле Баку на 67-й и Ассан Уэдраого на 79-й минуте.

Результат матча Германия Берлин 6:0 Словакия Братислава 1:0 Ник Вольтемаде 18' 2:0 Серж Гнабри 29' 3:0 Лерой Зане 36' 4:0 Лерой Зане 41' 5:0 Боте Баку 67' 6:0 Ассан Уэдраого 79' Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих ( Малик Тшау 64' ), Жонатан Та, Нико Шлоттербек ( Боте Баку 64' ), Давид Раум ( Натаниэль Браун 72' ), Леон Горецка, Александар Павлович ( Феликс Нмеча 46' ), Лерой Зане, Флориан Вирц ( Ассан Уэдраого 77' ), Серж Гнабри, Ник Вольтемаде Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Адам Оберт, Милан Шкриньяр, Норберт Дьёмбер ( Иван Шранц 46' ), Давид Стрелец ( Томаш Бобчек 68' ), Ондрей Дуда ( Любомир Шатка 46' ), Станислав Лоботка, Матуш Беро ( Томаш Риго 24' ), Лео Сауэр, David Duris ( Петер Пекарик 82' ) Жёлтая карточка: Малик Тшау 70' (Германия)

Статистика матча 11 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 71 Владение мячом 29 8 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 11 Фолы 3

По итогам квалификации ЧМ-2026 Германия занимает 1-е место в группе А с 15-ю очками в активе. Словакия — на 2-й позиции (12).

Северная Ирландия обыграла Люксембург со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 44-й минуте благодаря голу Джейми Донли.

Северная Ирландия располагается на 3-й позиции в группе А с 9-ю очками в активе. Люксембург — на 4-й строчке без набранных баллов.