Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по поводу ухода Деяна Станковича из «Спартака» в преддверии дерби.

Фабио Челестини
Фабио Челестини globallookpress.com

Встреча состоится в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».  Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 по 11 ноября 2025 года.

«Мы очень хорошо знаем "Спартак", всё время может что-то меняться.  Ничего не меняется для нас.  Не думаю, что поменяется игровой стиль.  Мы будем готовимся в обычном режиме и думаем о том, что делать в этом матче.  Будет отличный футбол.

Игроки будут пытаться доминировать. "Спартак" — хорошая команда, им необходимо побеждать.  Не думаю, что новый тренер что-то поменяет.  Мы будем концентрироваться на том, что нам надо делать в матче.  », — цитирует Челестини «Чемпионат».