Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по поводу ухода Деяна Станковича из «Спартака» в преддверии дерби.

Фабио Челестини globallookpress.com

Встреча состоится в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 по 11 ноября 2025 года.

«Мы очень хорошо знаем "Спартак", всё время может что-то меняться. Ничего не меняется для нас. Не думаю, что поменяется игровой стиль. Мы будем готовимся в обычном режиме и думаем о том, что делать в этом матче. Будет отличный футбол.

Игроки будут пытаться доминировать. "Спартак" — хорошая команда, им необходимо побеждать. Не думаю, что новый тренер что-то поменяет. Мы будем концентрироваться на том, что нам надо делать в матче. », — цитирует Челестини «Чемпионат».