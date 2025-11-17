Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о сложных соперниках в первом круге российской Премьер-лиги.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«С кем было сложнее всего играть в первом круге?  С ЦСКА.  Они просто хорошо в футбол играют.  Они, "Краснодар" и, может быть, "Локомотив" (играют) в атаку.  Сложные игры были с "Ростовом".

"Зенит"?  Они, скорее всего, будут в своём пике во втором круге, сейчас они только набирают.  Когда мы с ними играли, бразильцы ещё дорогие не адаптировались, Вендел не набрал форму. "Зенит" к концу круга стал смотрибельным, играющим.

Отметил бы у "Локомотива" действия в атаке, команда очень разнообразная.  Все говорят, что они играют лишь в быстрые атаки, совсем нет.  С приходом Комличенко у них много компонентных, интересных атак.  Остальные клубы у нас или в стадии перестройки или тренеры поменялись.

Наверное, это хвала пацанам балтийским, но под нас стали подстраиваться.  По началу выходили играть как-нибудь, в свой футбол.  Видел, что "Ростов" подстроился под нас, "Пари НН" отказался от своей игры, "Зенит" перестроился во втором тайме, чтобы противостоять нам», — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат!  ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе.