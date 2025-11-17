Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о сложных соперниках в первом круге российской Премьер-лиги.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«С кем было сложнее всего играть в первом круге? С ЦСКА. Они просто хорошо в футбол играют. Они, "Краснодар" и, может быть, "Локомотив" (играют) в атаку. Сложные игры были с "Ростовом".

"Зенит"? Они, скорее всего, будут в своём пике во втором круге, сейчас они только набирают. Когда мы с ними играли, бразильцы ещё дорогие не адаптировались, Вендел не набрал форму. "Зенит" к концу круга стал смотрибельным, играющим.

Отметил бы у "Локомотива" действия в атаке, команда очень разнообразная. Все говорят, что они играют лишь в быстрые атаки, совсем нет. С приходом Комличенко у них много компонентных, интересных атак. Остальные клубы у нас или в стадии перестройки или тренеры поменялись.

Наверное, это хвала пацанам балтийским, но под нас стали подстраиваться. По началу выходили играть как-нибудь, в свой футбол. Видел, что "Ростов" подстроился под нас, "Пари НН" отказался от своей игры, "Зенит" перестроился во втором тайме, чтобы противостоять нам», — сказал Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат! ».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе.