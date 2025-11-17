«Ливерпуль» сделал защитнику сборной Франции Ибраиму Конате последнее предложение о продлении контракта, который истекает летом 2026 года. В клубе считают, что озвучили для 26-летнего футболиста щедрые финансовые условия и сейчас ждут ответа в ближайшие недели.

Ибраима Конате globallookpress.com

Журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland сообщает, что в случае согласия Конате на новый контракт он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ливерпуля». Пока футболист не принял решение относительно своего будущего и рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

В сезоне 2025/2026 Конате провел за «красных» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 55 миллионов евро.​