«Скуадра адзурра» снова идёт к Чемпионату Мира обходным путём. Хороший первый тайм на «Сан-Сиро» сменился обвалом после перерыва и бенефисом Эрлинга Холанна. Норвежцы выиграли абсолютно все матчи в группе и поставили восклицательный знак разгромом Италии в Милане.

Результат матча Италия Рим 1:4 Норвегия Осло 1:0 Франческо Пио Эспозито 11' 1:1 Антонио Нуса 63' 1:2 Эрлинг Холанд 78' 1:3 Эрлинг Холанд 79' 1:4 Йёрген Странн Ларсен 90+3' Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони ( Алессандро Буонджорно 86' ), Федерико Димарко, Мануэль Локателли ( Джанлука Скамакка 79' ), Давиде Фраттези ( Бриан Кристанте 68' ), Николо Барелла ( Самуэле Риччи 86' ), Маттео Политано, Матео Ретеги, Франческо Пио Эспозито ( Маттиа Цаканьи 79' ) Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе ( Йёрген Странн Ларсен 89' ), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Кристиан Торстведт ( Оскар Бобб 76' ), Патрик Берг ( Мортен Торсби 64' ), Сандер Берге, Эрлинг Холанд ( Лео Эстигор 89' ), Антонио Нуса, Александр Сёрлот ( Тело Асгаард 76' ) Жёлтые карточки: Николо Барелла 45+2', Алессандро Бастони 67', Франческо Пио Эспозито 69' — Эрлинг Холанд 69'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 6 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 2 15 Фолы 9

Дженнаро Гаттузо подогнал игру под статус соперника. От привычных 4-2-4 временно отказались. Против Норвегии Италия вышла в 3-5-2, с парой нападающих Ретеги — Пио Эспозито и активными краями Димарко и Политано. В центре после дисквалификации вышел Барелла, задачей которого было разгонять атаки и подстраховывать фланги. С первых минут казалось, что ставка сработала. Итальянцы агрессивно поднимались в прессинг, быстро переводили мяч с фланга на фланг, а норвежская тройка атаки иногда просто не успевала опускаться за линию мяча. Особенно очевидным это было справа у гостей. Сёрлот не всегда честно выполнял оборонительную работу, и связка Бастони с Димарко регулярно создавала численное преимущество.

Логичный итог — ранний гол. После очередного перевода мяча на левый фланг Димарко подхватил ошибочный вынос, мягко прострелил в центр, а Пио Эспозито сделал всё по учебнику классической «девятки». Закрыв корпусом защитника, принял, развернулся и пробил между ног Нюланда. Первый гол на «Сан-Сиро» в карьере, третий — за пять матчей за сборную.

Пио Эспозито празднует гол globallookpress.com

Италия продолжала давить. Эспозито немного не хватило точности, чтобы оформить дубль ударом головой, Локателли промахнулся мимо угла, а Норвегия в первом тайме особо не заставляла Доннарумму работать. На табло было всего 1:0, но по ощущениям — тотальный контроль. Ровно то, чего от команды ждали перед мартовскими стыками: зрелости, структуры, чёткости в идее. Но в перерыве матч тихо перевернулся.

Норвегия проснулась во втором тайме

Уже первые минуты второго тайма показали, что Норвегия вернулась на поле совсем другой. Команда, которая до антракта выглядела почти довольной минимальным отставанием, вдруг стала агрессивно встречать Италию высоко, а каждая потеря мяча превращалась в быструю атаку. Сначала предупредительный выстрел от Сёрлота — удар чуть выше перекладины, потом подача Торстведта просвистела рядом с дальней штангой. Италия перестала быстро двигать мяч, как это было в первом тайме, а под прессингом норвежцев линии разорвались. Оборона опускалась всё глубже, полузащита отставала, нападающие терялись между центральными защитниками гостей.

Гол Нусы стал логичным продолжением этого сдвига. Вингер, который ещё до перерыва успевал беспокоить оборону Италии дриблингом, получил мяч на углу штрафной, легко убрал на замахе опоздавшего Политано и зарядил левой в ближний угол. Рикошет от всё того же Политано только усложнил задачу Доннарумме — 1:1 и совершенно другая энергетика на поле.

Антонио Нуса globallookpress.com

Гаттузо попытался притормозить обвал, усилив центр поля габаритным Кристанте, но эмоциональный маятник уже качнулся в сторону гостей. Итальянцы продолжали искать Эспозито, тот ещё дважды опасно бил после навесов, но каждый потерянный мяч теперь был потенциальной бедой.

Два гола Холанна показали реальную разницу

До перерыва Манчини прилично так «съедал» Холанна. Множество контактов, борьба, фолы, но вообще без голевых моментов. А во втором тайме норвежский форвард будто решил слегка напрячься, и этого хватило, чтобы разрушить всю итальянскую конструкцию. Сначала — эталонный гол топ-нападающего. Оскар Бобб идеально навесил с левого края, а Холанн выскочил в зону за спиной защитников и с ходу пробил в касание практически без шансов для Доннаруммы. Момент, где на доли секунды все потеряли его из виду, стоил Италии преимущества.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Не успели хозяева прийти в себя, как привезли второй. Бастони необъяснимо подарил мяч в центре поля Торстведту, тот протащил его вперёд и вывел Холанна на удар. Одна минута — и 1:3 на табло, а «Сан-Сиро» притих. Эта двойная пощёчина обнажила то, о чём позже честно сказали и Локателли, и Доннарумма: команда слишком легко теряет уверенность. Вместо попытки успокоить игру, связать несколько владений и вернуть контроль, «скуадра адзурра» посыпалась, разрыв между линиями стал ещё очевиднее. А как итог — в конце матча Италия получила ещё и четвёртый.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Уже в добавленное время Йорген Странд Ларсен обыграл Манчини один в один, сместился под левую и аккуратно закрутил мяч в дальний угол. 1:4 — счёт, который на фоне неплохого первого тайма кажется жестоким, но очень точно иллюстрирует разницу в концентрации и реализации.

Йорген Странд Ларсен globallookpress.com

Что говорит этот матч о Норвегии — и о нынешней Италии

Норвегия за этот отбор не проиграла ни разу, выиграла все восемь встреч, забив 37 мячей и пропустив всего пять (Италия, для примера, забила 21, а пропустила 12). В Милане команда с севера Европы просто подтвердила свой статус. Даже проведя первый тайм в эконом-режиме, она способна за полчаса включить максимальный режим и наказать за самоуверенность.

Италия в эту систему координат пока не вписывается. Первый тайм показал, что у Гаттузо есть идеи, рисунок и набор исполнителей, который позволяет накрывать соперника на его половине, создавать моменты и играть в свой футбол даже против лидера группы. Но второй тайм столь же отчётливо продемонстрировал хрупкость психологии. Один гол — и команда опускает руки.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

Сами игроки это признают. Доннарумма говорит об «недопустиной потере уверенности», Локателли — о «хрупком состоянии», Гаттузо — о «результате, за который надо извиниться». Важно, что никто не делает вид, будто 1:4 — просто случайность.

Впереди — март и ещё один экзамен на характер

Формально поражение от Норвегии мало что меняет. Выйти из группы напрямую всё равно было почти нереально — для этого требовалась победа с разницей в девять мячей. Но по содержанию это вечер, который станет точкой отсчёта перед стыками. Италия снова идёт через мартовские матчи, снова рискуя повторить сценарии 2018 и 2022 годов. В полуфинале дома ей достанется другая команда со второго места, а финал и вовсе может пройти в гостях.

Италия очень хочет попасть на Чемпионат Мира, хочет снова соответствовать ожиданиям (в первую очередь, собственным), об этом открыто говорят и футболисты, и главный тренер. И для этого им придётся за четыре месяца научиться держать план и характер не сорок пять, а девяносто пять минут — независимо от того, в соперниках Эрлинг Холанн или, например, Роберт Левандовский.