Италия проиграла дома Норвегии в отборочном матче ЧМ-2026 — 1:4.
Первый гол в матче забил Франческо Эспозито на 11-й минуте. Антонио Муса восстановил равенство в счете на 63-й минуте.
Эрлинг Холанн вывел гостей вперед на 78-й минуте, а две минуты спустя оформил дубль.
Йорген Ларсен в компенсированное время довел счет до разгромного.
Результат матча
ИталияРим1:3НорвегияОсло
1:0 Франческо Пио Эспозито 11' 1:1 Антонио Нуса 63' 1:2 Эрлинг Холанд 78' 1:3 Эрлинг Холанд 79'
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Мануэль Локателли (Джанлука Скамакка 79'), Давиде Фраттези (Бриан Кристанте 68'), Николо Барелла, Маттео Политано, Матео Ретеги, Франческо Пио Эспозито (Маттиа Цаканьи 79')
Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе, Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Кристиан Торстведт (Оскар Бобб 76'), Патрик Берг (Мортен Торсби 64'), Сандер Берге, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Александр Сёрлот (Тело Асгаард 76')
Жёлтые карточки: Николо Барелла 45+2', Алессандро Бастони 67', Франческо Пио Эспозито 69' — Эрлинг Холанд 69'
Норвегия заработала 24 очка и стала победительницей отборочной группы, завоевав право сыграть на чемпионате мира впервые с 1998 года.
Италия с 18 баллами осталась второй и сыграет в стыковых матчах за право выйти на мундиаль.