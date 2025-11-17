Италия проиграла дома Норвегии в отборочном матче ЧМ-2026 — 1:4.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Первый гол в матче забил Франческо Эспозито на 11-й минуте. Антонио Муса восстановил равенство в счете на 63-й минуте.

Эрлинг Холанн вывел гостей вперед на 78-й минуте, а две минуты спустя оформил дубль.

Йорген Ларсен в компенсированное время довел счет до разгромного.

Результат матча Италия Рим 1:3 Норвегия Осло 1:0 Франческо Пио Эспозито 11' 1:1 Антонио Нуса 63' 1:2 Эрлинг Холанд 78' 1:3 Эрлинг Холанд 79' Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Мануэль Локателли ( Джанлука Скамакка 79' ), Давиде Фраттези ( Бриан Кристанте 68' ), Николо Барелла, Маттео Политано, Матео Ретеги, Франческо Пио Эспозито ( Маттиа Цаканьи 79' ) Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе, Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Кристиан Торстведт ( Оскар Бобб 76' ), Патрик Берг ( Мортен Торсби 64' ), Сандер Берге, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса, Александр Сёрлот ( Тело Асгаард 76' ) Жёлтые карточки: Николо Барелла 45+2', Алессандро Бастони 67', Франческо Пио Эспозито 69' — Эрлинг Холанд 69'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 2 13 Фолы 9

Норвегия заработала 24 очка и стала победительницей отборочной группы, завоевав право сыграть на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Италия с 18 баллами осталась второй и сыграет в стыковых матчах за право выйти на мундиаль.