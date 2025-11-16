Италия завершает отборочный цикл дома, но мечты о прямой путёвке на чемпионат мира уже почти растворились, только победа с разницей минимум в девять мячей вернёт «адзурри» на первое место группы. Норвегия подъезжает на «Сан-Сиро» максимально спокойной — подопечные Столе Сольбаккена собрали идеальные семь побед из семи и готовы впервые за 28 лет оформить выход на мировое первенство.

22:20 Судейская бригада матча: Алехандро Эрнандес (главный), Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо (ассистенты), Хосе Мария Санчес (четвёртый), Карлос дель Серро Гранде (ВАР) и Валентин Гомес (АВАР).

22:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко, Политано, Локателли, Барелла, Фраттези, Ретеги, Эспозито.

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Берге, Берг, Торстведт, Холанн, Сёрлот.

Италия

Групповой этап складывался для итальянцев мучительно: стартовые 0:3 в Осло стоили кресла Лучано Спаллетти, после чего команду перехватил Дженнаро Гаттузо и наладил игру в атаке. Шесть последующих побед вернули структуру и энергию, но нехватка мощного рывка в начале кампании уже невозможно было исправить.

В четверг Италия застряла в позиционном давлении против Молдовы и вскрыла оборону лишь на 88-й минуте — голы Манчини и Франческо Пио Эспозито спасли результат, но не поменяли главного, теперь путь на ЧМ-2026 для Италии почти точно лежит через плей-офф.

Гаттузо уже открыто говорит, что вынужден учитывать риск дисквалификаций перед стыками. Вне игры окажется Сандро Тонали, который не будет рисковать карточкой на «Сан-Сиро». Мойзе Кин и Камбьяги по-прежнему в лазарете, а Николо Барелла возвращается после дисквалификации и должен занять место в стартовом составе. В атаке возможна ротация: вместо неубедительного Скамакки — снова Матео Ретеги, лучший бомбардир Италии в группе (5+4).

Норвегия

Норвежцы едут в Милан без давления. 21 очко из 21, лучший показатель забитых мячей (33), выдающийся дуэт Сёрлот — Холанн, который разрывает группу I с первого тура. С тех пор как норвежцы победили Италию 3:0 в июне, команда почти не сбавляла обороты. Были и 11:1 с Молдовой, и 5:0 с Израилем, и очередное шоу в четверг — по дублю от Холанна и Сёрлота в игре с Эстонией.

Эрлинг Холанн входит в матч с личной интригой. Два точных удара — и он сравняется с рекордом Роберта Левандовски (16 голов) за один европейский отборочный цикл. У гостей отсутствует Мартин Эдегор — травма колена, но капитан всё равно прилетел в Милан, чтобы поддержать команду. В центре защиты вернулся Лео Эстигор, восстановившийся после перелома ребра, однако Сольбаккен может оставить связку Ингасон — Хеггем.

Главная задача Норвегии проста: не проиграть совсем уж катастрофически. Даже счёт 0:3 или 0:4 не изменит расстановку, поэтому тренер может позволить себе играть первым составом ради идеального завершения отборочного цикла.