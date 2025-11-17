Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о потенциально возможном назначении на пост президента «Барселоны».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Барса уникальна, потому что у каждого есть своё мнение. Люди внутри клуба должны обращать внимание на всю шумиху. Вот почему это самый большой клуб в мире и самый особенный — потому что все хотят представлять его. Я не отвергаю "Барселону" — мы всегда помним место, где начинали. Но надевать галстук и сидеть в президентской ложе? Нет, я не вижу себя там», — передаёт слова Гвардиолы Sport.es со ссылкой на RAC1.

Напомним, что Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.