Российский тренер Александр Григорян высказался о качествах, которыми должен обладать новый тренер «Спартака».

«Тренер "Спартака" должен быть авторитетом. Игроком, который сам играл на высочайшем уровне. И самое главное, что это должен быть и статусный тренер. Это не должен быть тренер, с которым нужно угадать. Это был должен быть максимально квалифицированный тренер, доказавший свою состоятельность на самом высоком уровне», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» остался без главного тренера после того, как команду покинул Деян Станкович.