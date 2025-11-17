17 ноября в Лейпциге состоится матч группы А отборочного цикла, в котором встретятся сборные Германии и Словакии. Игра начнется в 22:45 мск.
Сегодняшняя игра определит окончательного лидера квартета. На данный момент команды имеют по 12. Германия опережает Словакию лишь по разнице голов на 3 пункта. При этом не будем забывать, что в первом круге немцы потерпели поражение со счетом 0:2.
Германию сегодня устроит даже ничья, тогда как Словакии придется больше рисковать и пытаться добыть 3 очка. Впрочем побеждать она умеет. У нее те же 4 победы, что и у «Немецкой машини». Кто же по итогу займет первое место и пройдет на мундиаль?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры считают, что у Словакии в этот раз мало шансов на победу — 1.28 против 10.5.
- Искусственный интеллект предсказал победу Германии со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.