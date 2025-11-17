17 ноября в Лейпциге состоится матч группы А отборочного цикла, в котором встретятся сборные Германии и Словакии. Игра начнется в 22:45 мск.

Сегодняшняя игра определит окончательного лидера квартета. На данный момент команды имеют по 12. Германия опережает Словакию лишь по разнице голов на 3 пункта. При этом не будем забывать, что в первом круге немцы потерпели поражение со счетом 0:2.

Германию сегодня устроит даже ничья, тогда как Словакии придется больше рисковать и пытаться добыть 3 очка. Впрочем побеждать она умеет. У нее те же 4 победы, что и у «Немецкой машини». Кто же по итогу займет первое место и пройдет на мундиаль?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры считают, что у Словакии в этот раз мало шансов на победу — 1.28 против 10.5.

Искусственный интеллект предсказал победу Германии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Словакия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.