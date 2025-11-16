Знаменитый французский опорник Нголо Канте прокомментировал возможный переход в «Париж».

Нголо Канте globallookpress.com

Сейчас 34-летний полузащитник играет в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», куда перешел в 2023 году из «Челси».

«Никто не знает, перейду ли я в "Париж" или в другие клубы французской лиги. Я ещё не думал об этом. На текущий момент у меня есть контракт с "Аль-Иттихадом". Хочу максимально реализоваться в грядущие футбольные годы. Возвращение во французскую лигу не исключено, но я не поднимал этот вопрос», — приводит слова Канте AS.

Сейчас Канте оценивается на портале Transfermarkt в 5 млн евро. В Европе он выступал за«Булонь», «Лестер» и «Челси». В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.