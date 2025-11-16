Матч группы F отбора на чемпионат мира Венгрия — Ирландия состоится 16 ноября в Будапеште в 17:00 по мск.
Для обеих команд это решающий матч. Исход поединка решит, кто получит путевку в плей-офф. Сейчас Венгрия с 8 очками занимает 2-е место, однако Ирландия всего в одном пункте от нее. Таким образом, ирландцев устроит только победа, венграм может подойти и ничья, хотя теоретически «Золота команда» способна выйти на первое место в случае победы.
Прошлая игра принесла зрителям 4 гола. Соперники закончили результативной ничьей 2:2. Мотивация обеих команд предельная. Венгры не проигрывают три тура и даже сыграли 2:2 с Португалией. Ирландия в прошлом туре у себя дома наказала Роналду и Ко со счетом 2:0, что еще раз доказывает серьезный настрой «Парней в зеленом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.
- Букмекеры считают фаворитом Венгрию — 2.05 против 4.05.
- Искусственный интеллект пророчит Венгрии победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Венгрия — Ирландия смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.