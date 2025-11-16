Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что у сборной России под руководством Валерия Карпина проявился так называемый эффект «Динамо», который также возглавляет Карпин.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«У сборной России какой-то эффект "Динамо". Потому что мы видим "Динамо" в определённом кризисе, ощущение, что это передалось и национальной команде. Поэтому надо всем бросать курить, кто связан со сборной России, причем срочно, и начать заниматься делом», — сказал Губерниев «Чемпионату».

«Динамо» идет лишь на десятом месте после 15 туров РПЛ, одержала всего четыре победы и показывает худший старт за последние 19 лет.

Сборная России в последних двух товарищеских матчах сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).