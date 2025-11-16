«Барселона» активно ведет поиски замены левоногому центральному защитнику Иньиго Мартинесу, который ушел из клуба летом 2025 года.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

В составе сине-гранатовых ощущается нехватка защитника с хорошим пасом и возможностью играть левой ногой, что является ключевым требованием для усиления обороны.

По информации Sport.es, в список потенциальных кандидатов входят пять игроков: Нико Шлоттербек из «Боруссии» Дортмунд, Гонсалу Инасиу из «Спортинга», Марк Гехи из «Кристал Пэлас», Тилель Тати из «Нанта» и Дайо Юпамекано из «Баварии».

Рыночная стоимость Нико Шлоттербека превышает €40 млн, в контракте Гонсалу Инасиу прописана отступная сумма в 60 миллионово евро. Контракты Марка Гехи и Дайо Юпамекано истекают летом 2026 года, что может повлиять на условия перехода.