Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат временно покинул расположение команды перед важным матчем последнего тура североамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Ямайки.

Дик Адвокат globallookpress.com

По семейным обстоятельствам он отправился в Нидерланды, поэтому управление командой в этой игре возьмут на себя его помощники Дин Горре и Кор Пот.

Сборная Кюрасао возглавляет группу B с 11 очками, а Ямайка следует за ней на втором месте, имея 10 очков. В случае победы или даже ничьей в матче с Ямайкой Кюрасао впервые в своей истории обеспечит выход на чемпионат мира.