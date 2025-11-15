Президент «Интера» Джузеппе Маротта считает, что клуб сделал правильный выбор, назначив главным тренером Кристиана Киву.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву. Мы выбрали его из-за ценностей, которые он воплощает, у нас хватило смелости пойти против течения на медийном уровне. Некоторые упоминали, что команду может возглавить Моуринью, но при всем уважении, если бы у меня не было такой смелости, я бы об этом пожалел», — приводит Tuttomercatoweb слова Маротты.

45-летний Киву возглавил «Интер» перед началом этого сезона. Он ранее тренировал молодежную команду нерадзурри и провел несколько лет в качестве игрока. В прошлом сезоне он помог «Парме» сохранить прописку в Серии А.