Сейчас тер Стеген продолжает восстанавливаться после травмы. Немецкий голкипер выступает за каталонцев с 2014-го года.

Утверждается, что на данный момент 33-летний футболист не принял решения относительно своего будущего в «Барселоне».

По информации источника, «Бешикташ» хочет арендовать немецкого голкипера грядущий зимой до конца нынешнего сезона. Турецкая команда готова взять на себя часть заработной платы тер Стегена.

Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может перейти в «Бешикташ» , сообщает Sport.es.

