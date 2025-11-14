Капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может перейти в «Бешикташ», сообщает Sport.es.
По информации источника, «Бешикташ» хочет арендовать немецкого голкипера грядущий зимой до конца нынешнего сезона. Турецкая команда готова взять на себя часть заработной платы тер Стегена.
Утверждается, что на данный момент 33-летний футболист не принял решения относительно своего будущего в «Барселоне».
Сейчас тер Стеген продолжает восстанавливаться после травмы. Немецкий голкипер выступает за каталонцев с 2014-го года.