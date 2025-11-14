Завершился контрольный матч между российским «Сочи» и национальной сборной Перу. Встреча прошла на тренировочной базе «Сочи» в закрытом режиме и состояла из трех таймов по 25 минут. «Сочи» одержал победу со счетом 5:1.

Антон Зиньковский globallookpress.com

В составе «Сочи» отличились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев. Еще один мяч Фабио Грубер срезал в свои ворота. Единственный гол перуанцев забил Франческо Андреалли.

Ранее перуанцы сыграли вничью в товарищеском матче со сборной России в Санкт-Петербурге — встреча завершилась со счетом 1:1.