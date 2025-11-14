«Фламенго» и «Палмейрас» проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.

Вендел
Вендел globallookpress.com

«Ботафого» также продолжает наблюдать за 28-летним футболистом, несмотря на срыв его перехода минувшим летом.  Об этом сообщает бразильский портал Mix Vale.

По информации источника, в «Палмейрасе» отмечают универсальность Вендела, способного помочь команде как в обороне, так и в атаке.  Подчеркивается, что сине-бело-голубые требуют минимум 20 миллионов за трансфер бразильского игрока.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.  Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.