Нападающий Роберт Левандовский не планирует покидать «Барселону» в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным источника, 37-летний польский форвард также не рассматривает возможность завершения карьеры летом. В текущем сезоне Левандовский принял участие в 12 матчах за «Барселону», забив семь голов.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Фенербахче», однако сам футболист предпочитает остаться в каталонском клубе. Действующее соглашение Левандовский с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года.