Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо остался очень недоволен поведением некоторых болельщиков в игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Молдавией (2:0).

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«Не думаю, что соперник нанес хотя бы один удар по нашим воротам. Если вы ожидали счет 11:1, как это было в матче сборных Норвегии и Молдавии, — это не моя проблема. То, что я слышал от итальянских болельщиков, — это позор. Огорчает ли меня это? Да. Сейчас не время говорить игрокам, чтобы они "начинали работать", потому что команда борется на поле. Я не приемлю такое поведение болельщиков», — цитирует слова Гаттузо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Италия смогла забить первый мяч только на 88-й минуте после точного удара Джанлуки Манчини, а второй гол провел Франческо Эспозито (90+2).

Теперь Италии (18) предстоит провести заключительный матч в группе I с лидером Норвегией (21) 16 ноября. Для выхода на мундиаль напрямую Италия должен будет выиграть с разницей не менее 9 мячей.