Сборная Финляндии в Хельсинках примет команду Мальты в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира. Игра состоится 14 ноября в 20:00 мск.

Финны сделали все что могли. У них остался последний матч, исход которого покажет, догонят ли хозяева Польшу, идущую на второй позиции. Однако это ничего не даст, так как у поляков две матча в запасе, поэтому шансы Финляндии на проход в раунд стыков крайне малы.

Это не значит, что сегодня «филины» будут играть спустя рукава. Коллектив однозначно будет играть на победу, учитывая, что Мальта — самый проходной соперник группы G.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры дают 1.35 на победу Финляндии, 4.80 на ничью и 10.5 на победу Мальты.

Искусственный интеллект считает, что стоит ожидать победы финнов со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Финляндия — Мальта смотрите на LiveCup.Run.

