«Челси» через посредников провел переговоры о возможном трансфере крайнего защитника «Кристал Пэлас» Даниэля Муньоса. Однако «Барселона» может составить конкуренцию лондонскому клубу в борьбе за футболиста, сообщает Caught Offside.

Даниэль Муньос globallookpress.com

По информации источника, «Челси» может сделать предложение «орлам» уже в январе 2026 года, тогда как «Барселона» с большей вероятностью дождется летнего трансферного окна. Подчеркивается, что «Кристал Пэлас» оценивает колумбийского игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Муньос принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.