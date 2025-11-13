Завершился ряд товарищеских матчей национальных команд.
Сборная Чехии в родных стенах переиграла команду Сан-Марино со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Томаш Соучек.
Результат матча
ЧехияПрага1:0Сан-МариноСан-Марино
1:0 Tomas Soucek 40'
Чехия: Мартин Едличка, Владимир Цоуфаль, Мартин Витик, Ярослав Зелены, Давид Юрасек (Матей Ринеш 63'), Патрик Хеллебранд (Патрик Шик 63'), Михал Садилек, Адам Карабец (Давид Доудера 63'), Томаш Ладра (Michal Danek 77'), Вацлав Сейк (Михал Беран 63'), Tomas Soucek (Лукаш Черв 77')
Сан-Марино: Данте Карлос Росси, Микеле Чеволи, Лоренцо Лаццари (Марчелло Муларони 71'), Алессандро Голинуччи (Gabriel Capicchioni 71'), Никола Нанни (Маттео Витайоли 87'), Филиппо Берарди (Филиппо Фаббри 61'), Samuele Zannoni, Matteo Valli Casadei (Nicolas Giacopetti 87'), Alberto Riccardi, Giacomo Benvenuti (Нико Сенсоли 61'), Edoardo Colombo
Жёлтые карточки: Михал Садилек 61', Tomas Soucek 70', Владимир Цоуфаль 75' — Лоренцо Лаццари 54', Matteo Valli Casadei 60', Gabriel Capicchioni 90+4'
В параллельной игре сборные Литвы и Израиля сыграли вничью. Команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Также в безголевую ничью сыграли и Северная Македония с Латвией — 0:0.