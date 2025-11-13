Завершился ряд товарищеских матчей национальных команд.

Сборная Чехии в родных стенах переиграла команду Сан-Марино со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Томаш Соучек.

Результат матча

Чехия Прага 1:0 Сан-Марино Сан-Марино

1:0 Tomas Soucek 40'

Чехия: Мартин Едличка, Владимир Цоуфаль, Мартин Витик, Ярослав Зелены, Давид Юрасек ( Матей Ринеш 63' ), Патрик Хеллебранд ( Патрик Шик 63' ), Михал Садилек, Адам Карабец ( Давид Доудера 63' ), Томаш Ладра ( Michal Danek 77' ), Вацлав Сейк ( Михал Беран 63' ), Tomas Soucek ( Лукаш Черв 77' )

Сан-Марино: Данте Карлос Росси, Микеле Чеволи, Лоренцо Лаццари ( Марчелло Муларони 71' ), Алессандро Голинуччи ( Gabriel Capicchioni 71' ), Никола Нанни ( Маттео Витайоли 87' ), Филиппо Берарди ( Филиппо Фаббри 61' ), Samuele Zannoni, Matteo Valli Casadei ( Nicolas Giacopetti 87' ), Alberto Riccardi, Giacomo Benvenuti ( Нико Сенсоли 61' ), Edoardo Colombo

Жёлтые карточки: Михал Садилек 61', Tomas Soucek 70', Владимир Цоуфаль 75' — Лоренцо Лаццари 54', Matteo Valli Casadei 60', Gabriel Capicchioni 90+4'