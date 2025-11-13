Нападающий сборной России Иван Сергеев заявил, что качество газона на «Газпром Арене» не повлияло на его игру в матче с Перу.﻿

Иван Сергеев globallookpress.com

«Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки. Конечно, хороший момент — надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола»,﻿ — сказал Сергеев РИА Новости.

Товарищеский матч сборных России и Перу завершился со счетом 1:1. Во втором тайме при счете 1:0 Сергеев не смог реализовать момент после удара из пределов штрафной.﻿

После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил жалобы игроков на качество газона, а главный тренер Перу Мануэль Баррето также выразил недовольство состоянием поля.﻿