Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос про изменения в клубе после ухода главного тренера Валерия Карпина весной 2025 года.
«Правда ли, что после ухода Карпина "Ростов" раскрепостился? Сложно сказать. При Карпине команда была более зажата, потому что больше требовали от игрока в плане футбола. Строгая дисциплина вне поля осталась и при Джонатане. Конечно, Альба может напихать, если что-то не выполняем», — цитирует Ваханию «Советский спорт».
«Ростов» завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги на девятой строчке, набрав 18 очков. Московское «Динамо» под руководством Карпина расположилось на десятой строчке, имея в активе 17 баллов.