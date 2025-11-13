Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос про изменения в клубе после ухода главного тренера Валерия Карпина весной 2025 года.﻿

Илья Вахания globallookpress.com

«Правда ли, что после ухода Карпина "Ростов" раскрепостился? Сложно сказать. При Карпине команда была более зажата, потому что больше требовали от игрока в плане футбола. Строгая дисциплина вне поля осталась и при Джонатане. Конечно, Альба может напихать, если что-то не выполняем»,﻿ — цитирует Ваханию «Советский спорт».

«Ростов» завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги на девятой строчке, набрав 18 очков. Московское «Динамо» под руководством Карпина расположилось на десятой строчке, имея в активе 17 баллов.