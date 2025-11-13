Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче квалификации ЧМ-2026 против Ирландии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Очевидно, что на стадионе меня будут освистывать. Надеюсь, подобное снимет давление с других футболистов. Знаем, что этот матч нерешающий, однако не совсем так, ведь победа будет значить нашу квалификацию на чемпионат мира.

Если одна из команд постоянно обороняется, то логично, что арбитр пытается защитить игру. Я думаю, что качество игры и футболистов должно преобладать надо всем остальным. Но это просто слова. Надеюсь, что Португалия покажет хорошую игру и со всем справится», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Встреча состоится сегодня, 13 ноября. Начало игры — в 22:45 мск.