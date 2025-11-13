Руководство «Баварии» переподпишет контракт с голкипером Мануэлем Нойером. Об этом сообщает Bild.

Мануэль Нойер — голкипер «Баварии» globallookpress.com

Стало известно, что мюнхенцы подпишут новое соглашение с Нойером, которое будет рассчитано до лета 2027-го года. К концу контракта голкиперу будет 41 год.

Переговоры между сторонами будут стартовать в декабре этого года. В «Баварии» довольны Нойером и его отношением к делу. Голкипер делает все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие травмы.

В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» 13 матчей во всех турнирах, в 6-и из которых сыграл «на ноль».