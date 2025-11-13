Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон рассказал о тактике команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Португалии.﻿

Хеймир Хадльгримссон globallookpress.com

«Против Португалии нам нужно придерживаться определенного стиля игры — независимо от того, требуется нам победа или ничья. Мы не можем идти ва-банк, играя против такой команды — это не баскетбол. Если в концовке матча нам понадобится забить гол, тогда будем идти на просчитанный риск»,﻿ — цитирует Хадльгримссона ESPN.

Матч состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. Португалия, имея 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F, а сборная Ирландии с 4 очками занимает третье место.﻿