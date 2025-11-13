Всё или ничего: сборная Франции может выйти сегодня на мундиаль

Сборная Украины находится под давлением больше, чем французы, одна ошибка и можно пролететь мимо стыков, на хвосте команда Исландии. Сборная Франции находится на первом месте, подопечным Дешама ничего не угрожает, но теоретически ещё могут сыграть в стыках, если проиграют сегодня и сборной Азербайджана. Игра пройдёт на домашнем стадионе ПСЖ — «Парк-де-Пренс». Начало игры в 22:45 мск, а за ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

22:30 Матч пройдёт на «Парк-де-Пренс», вместимость стадиона — 47 929 зрителей. Погода в столице Франции благоволит футболу, 15 градусов, осадков не ожидаем.

22:25 Матч в поле обслужит судейская бригада из Словении, на ВАР арбитры из Германии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Славко Винчич; Ассистенты рефери — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич; Четвертый рефери — Раде Обренович; Судьи ВАР- Бастиан Данкерт, Беньямин Бранд

Стартовые составы

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Юпамекано, Динь, Канте, Коне, Олисе, Шерки, Баркола, Мбаппе.

Украина: Трубин, Забарный, Сваток, Михавко, Караваев, Очеретько, Ярмолюк, Назарина, Михайличенко, Гуцуляк, Яремчук.

Франция

Французы показали, что им можно забивать и играть на равных, по крайней мере так случилось в матче с Исландией, однако линия атаки была укорочена некоторые имена отсутствовали в том матче. Сейчас все самые сильные находятся в основе и это будет вызов для украинцев. Обыграть одних из фаворитов будущего ЧМ.

Сборная Франции в лиги нации не смогла пройти главного босса в лице сборной Испании, зато одолели Германию в матче за третье место. Сейчас французы идут с 10 очками и на первом месте. За 4 матча были обыграны сборная Украины (2:0), Азербайджана (3:0), Исландии (2:1), и ничья с теми же исландцами.

Украина

Сборная команда Украины находится под большим давлением. Сейчас они идут на третьей строчке с 7 очками, после победы сборной Исландии сегодня над Азербайджаном. Во-первых — сборной Украине нужна победа, или хотя бы ничья, чтобы выйти в стыки. Но даже расклад с победой не гарантирует прямое попадание, так как сборная Азербайджана должна будет совершить чудо и сыграть хотя бы вничью в матче с Францией.

Во-вторых — из-за большого количества важных травмированных игроков, «сборная щитов» проседает по составу и здесь Сергею Реброву надо отталкиваться от того, кто есть. Артём Довбик присоединился к травмированным сразу после оглашения заявки, а Александр Зинченко угодил в лазарет ещё раньше.

