13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Франция и Украина. Начало встречи — в 22:45 мск.
Франция
Турнирное положение: Франция после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10 баллами в активе занимает первую позицию в группе.
Команда на три очка опережает нынешнего соперника, которая находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), поэтому в случае победы обеспечит выход в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась мировой с Исландией (2:2).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум «трехцветные» уже набрали максимум очков, когда теперь уже домашней арене разгромили Азербайджан (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграл четыре раза при одной ничьей.
Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя взять три очка им, возможно, будет непросто.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Украина
Турнирное положение: Украина после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с семью очками в активе.
Команда на три пункта отстает от нынешнего соперника, а также на три балла опережает ближайшего преследователя Исландию, поэтому ей нужна хотя бы ничья, чтобы не опуститься на третье место.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах одержала победу над Азербайджаном (2:1).
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум «желто-синие» также набрали максимум очков, когда теперь уже на чужой арене с результатом 5:3 переиграли Исландию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Украина ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Руслан Малиновский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в двух из трех последних матчей Франции забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Украины забивали обе команды
- в трех последних матчах Украина не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.40, успех Украины — в 16.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.60 и 2.35.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних выездных матчей Украины.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65