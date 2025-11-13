Остановит ли Украина Францию на пути к ЧМ-2026?

13 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Франция и Украина. Начало встречи — в 22:45 мск.

Франция

Турнирное положение: Франция после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10 баллами в активе занимает первую позицию в группе.

Команда на три очка опережает нынешнего соперника, которая находится в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место), поэтому в случае победы обеспечит выход в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах разошлась мировой с Исландией (2:2).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум «трехцветные» уже набрали максимум очков, когда теперь уже домашней арене разгромили Азербайджан (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграл четыре раза при одной ничьей.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, хотя взять три очка им, возможно, будет непросто.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Украина

Турнирное положение: Украина после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию в группе с семью очками в активе.

Команда на три пункта отстает от нынешнего соперника, а также на три балла опережает ближайшего преследователя Исландию, поэтому ей нужна хотя бы ничья, чтобы не опуститься на третье место.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах одержала победу над Азербайджаном (2:1).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум «желто-синие» также набрали максимум очков, когда теперь уже на чужой арене с результатом 5:3 переиграли Исландию.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль 2026 года, Украина ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невысоки, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Руслан Малиновский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей Франции забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах Украины забивали обе команды

в трех последних матчах Украина не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья — в 6.40, успех Украины — в 16.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних выездных матчей Украины.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65